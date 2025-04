Dove vedere Inter-Bayern Monaco

Da non perdere oggi, mercoledì 16 aprile alle 21 , Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Appuntamento su Sky Sport dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte con il pre e post partita con 'Champions League Show'. In studio: Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Inter e Bayern Monaco

Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Inter e Bayern Monaco in Champions League: tre successi per parte, anche se solo una di queste sei vittorie è stata ottenuta dalla squadra che giocava in casa (il Bayern 2-0 all’Allianz Arena nel novembre 2022). Il Bayern Monaco ha sempre vinto nelle quattro trasferte contro l'Inter nelle competizioni europee, comprese tutte e tre in Champions League, senza subire gol (2-0 nel 2006, 1-0 nel 2011 e 2-0 nel 2022). Questa è infatti la serie più lunga di sconfitte casalinghe consecutive della squadra italiana contro una stessa avversaria tra tutte le competizioni europee (4). L'Inter ha superato il turno in 21 dei precedenti 23 confronti nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto nel match d'andata. Una di queste due eliminazioni è arrivata la scorsa stagione, perdendo alla lotteria dei rigori contro l'Atlético Madrid negli ottavi di finale, dopo il successo 1-0 all'andata (2-2 complessivo, sconfitta 3-2 ai rigori). Il Bayern Monaco ha superato il turno solo in una delle ultime otto sfide nella fase a eliminazione diretta di Champions League dopo aver perso l'andata, anche se è successo proprio nella più recente (3-1 complessivo contro la Lazio negli ottavi di finale della scorsa stagione). L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 14 partite casalinghe di Champions League (12V, 2N). Questa è la striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta nella competizione, dopo aver interrotto proprio la serie di 22 match del Bayern Monaco all'Allianz Arena nella partita d’andata.