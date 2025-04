I Linkin Park suoneranno all'Allianz Arena di Monaco prima del fischio d'inizio della finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio alle 21 (il match sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW). "Siamo entusiasti di suonare alcune delle nostre canzoni preferite del passato e del presente", hanno dichiarato i componenti del gruppo statunitense

Dopo l'esibizione del cantautore statunitense Lenny Kravitz a Wembley nel 2024, quest'anno prima della finale di Champions League, che si giocherà all'Allianza Arena di Monaco il 31 maggio, toccherà ai Linkin Park. La band americana si esibirà nel pre-match con una scaletta ideata per celebrare non solo il loro passato, ma anche il loro ultimo disco "FROM ZERO" uscito dopo 7 anni di attesa il 15 novembre 2024. Il gruppo musiciale ha anche creato, e registrato, un remix in cui ha unito i riff delle loro canzoni alle immagini e ai suoni della Champions. Il prossimo 24 giugno la Band si esibirà a Milano nell'unica tappa italiana del loro tour mondiale.