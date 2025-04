Dove vedere Real Madrid-Arsenal

Oggi alle ore 21 il Real Madrid ospita l'Arsenal nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, al commento Luca Marchegiani; a bordocampo Giovanni Guardalà. Inoltre- dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show '. In studio: Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Esteban Cambiasso, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero. Mario Giunta per le news.

I numeri di Real Madrid e Arsenal

L'Arsenal è imbattuto contro il Real Madrid in competizioni europee (2V, 1N) e non ha mai subito gol. I Gunners potrebbero diventare la prima squadra in assoluto a tenere la porta inviolata per quattro partite consecutive contro i Blancos in Coppa dei Campioni/Champions League. La sconfitta del Real Madrid all'Emirates è stata la quinta gara d’andata nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League che i Blancos hanno perso con almeno tre gol di scarto; gli spagnoli sono stati eliminati dopo il match di ritorno in tre delle quattro precedenti occasioni - unica eccezione contro il Derby County, negli ottavi di finale della stagione 1975/76 (successo con un punteggio complessivo di 6-5 dop una sconfitta per 1-4 all’andata). Nelle 53 partite giocate dal Real Madrid contro squadre inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League, i Blancos sono riusciti a vincere con più di tre gol di scarto solo in due occasioni finora: 5-1 contro il Derby County nel 1975/76 (ottavi di finale) e 4-0 contro il Tottenham nel 2010/11 (quarti di finale). Dall'inizio della stagione 2015/16, questa sarà la sedicesima volta che il Real Madrid giocherà in casa la gara di ritorno nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Nelle precedenti 15, è stato eliminato una sola volta: contro l'Ajax negli ottavi di finale nel 2018/19) e ha passato il turno in ognuna delle otto più recenti. L'Arsenal potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga di vittorie esterne di fila in Coppa dei Campioni/Champions League (quattro – tre nelle tre più recenti). L’unica volta in cui ha centrato quattro successi esterni consecutivi, il quarto è maturato proprio contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu (1-0 nel febbraio 2006, nell’andata degli ottavi di finale). L'Arsenal ha segnato in media 2,55 gol e ne ha subiti 0.55 a partita in questa Champions League (28 all’attivo, sei al passivo): entrambe queste medie rappresentano il secondo miglior dato del club in una singola stagione di Coppa Campioni/Champions League, dopo i 2,63 segnati nel 2010/11 e lo 0,31 subito nel 2005/06.