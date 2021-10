Pioli: "Sconfitta meritata, ora dobbiamo reagire"

C'è grande delusione nelle parole di Stefano Pioli che ammette la superiorità del Porto e qualche mancanza da parte del Milan: "Ci è mancata un po’ di lucidità e la gestione della palla, c’erano le possibilità per farlo, si potevano perdere meno palloni, non siamo stati precisi e a questi livelli si paga - dice - Assenti? Non contano, la squadra era competitiva, potevamo avere qualcosina in più nei cambi ma non ci siamo espressi al meglio, loro sono stati migliori e gli va dato merito. La cosa brutta per noi è stata una cattiva gestione della palla, abbiamo dato il pallino a loro, erano veloci e stavano bene sul campo".