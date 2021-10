Gasp: "Ci siamo andati vicini, le assenze pesano"

Le parole di Gasp a fine partita: "Peccato, ci avevamo creduto. Le assenze pesano. Noi abbiamo dato tutto. E per la qualificazione non è ancora finita". Ora però testa al campionato: "Abbiamo una classifica bella. Tra quindici giorni ripenseremo alla Champions"

Al termine dell'incontro contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini ha commentato la gara della sua Atalanta, che è andata a un soffio da un'altra grande impresa: "A un certo punto ci abbiamo creduto, ma con queste squadre basta un episodio per rinsavire un ambiente assopito: Manchester poi è un ambiente tipico delle rimonte. A noi è mancato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita. Peccato: era una bella occasione e una bella opportunità. Certo, ci sono delle assenze che hanno pesato, oggi per esempio abbiamo giocato con De Roon dietro. Abbiamo tutti dato il massimo e preso due gol su due mischie. C'è il rammarico per la sconfitta ma abbiamo giocato con personalità". Un'altra lezione che servirà per il futuro, per quest'Atalanta che acquisisce esperienza anno dopo anno: "Queste sono partite di grande livello, bisogna sapere tenere l'entusiasmo", ha detto Gasp, che continua a credere nel passaggio del turno: "Il girone non è compromesso. C'è il ritorno e ce la giocheremo anche se dovremo stare attenti perché loro negli spazi sono pericolosi. Poi vedremo con Villarreal e Young Boys: girone difficile ma ce la possiamo fare".