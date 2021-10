Due ex compagni di squadra, due leggende del calcio che si sono abbracciate prima dell'inizio della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Lipsia. È stata la notte della doppietta di Lionel Messi che ha lanciato i francesi in vetta al gruppo A, ma è stata anche quella del ritorno al Parco dei Principi di Ronaldinho . Il brasiliano, dopo aver fatto il giro dello stadio e aver raccolto la straordinaria standing ovation dei suoi ex tifosi, si è fermato a parlare con il talento argentino con tanto di abbraccio affettuoso tra i due . Ronaldinho e Messi hanno condiviso quattro stagioni al Barcellona , in cui hanno vinto per due volte la Liga e due volte la Supercoppa di Spagna, oltre alla Champions League del 2006. Sono stati i primi quattri anni dell'argentino in prima squadra, gli ultimi invece dell'esperienza blaugrana per il brasiliano, che nel 2008 si è poi trasferito al Milan lasciando lo scettro proprio a Lionel Messi.

L'esperienza di Ronaldinho al PSG

Se Messi si è trasferito in Francia dopo i tanti anni vissuti al Barcellona, Ronaldinho ha fatto il percorso inverso. Fu proprio il PSG, infatti, a portare il brasiliano in Europa, prelevandolo dal Gremio nel 2001. Due le stagioni di Ronaldinho al Parco dei Principi, concluse con 25 gol in 77 partite. Il Paris Saint-Germain non era ancora la squadra attuale: il primo anno, infatti, arrivò un quarto posto in campionato, nella stagione seguente invece concluse addirittura in undicesima posizione. Questo, però, bastò a Ronaldinho per mettersi in mostra e meritarsi la chiamata del Barcellona, dove è diventato una leggenda.