Gli ottavi di Champions League lì, a portata di mano. Per centrare il traguardo che in casa nerazzurra manca da tanto tempo, la squadra di Simone Inzaghi dovrà compiere l’ultimo sforzo. L’Inter, infatti, in caso di successo contro lo Shakhtar Donetsk – mercoledì ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – e un risultato favorevole dalla sfida dello Sheriff Stadion di Tiraspol tra lo Sheriff e il Real Madrid potrebbe qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della competizione già al termine della quinta giornata. La squadra di Inzaghi, per qualificarsi con una giornata di anticipo, deve battere lo Shakhtar e sperare che il Real non perda contro lo Sheriff.