È un Psg meraviglioso che fa sognare i suoi tifosi: la macchina di Luis Enrique sembra davvero una macchina perfetta, all’interno della quale i suoi interpreti si esaltano liberi di regalare lampi di classe . Come quello con cui Kvaratskhelia completa la rimonta del Psg contro l’Aston Villa: dopo 1-0 inglese, il gol di Doué (meraviglioso anche quello) vale il pareggio e, a inizio ripresa, ci pensa il georgiano a ribaltarla. Con un’azione alla sua maniera . Kvara lo conosciamo: se parte da sinistra puntando l’uomo, sta per accadere qualcosa. Nell’occasione si accentra, entra in area dal vertice sinistro dell’area, finge di andare sul destro e, con una carezza di suola, se la porta sul sinistro mandando in confusione il neo-entrato Disasi e vanificando anche il raddoppio di Konsa. La magia è completata con il potentissimo sinistro diretto sotto alla traversa , sul primo palo, con cui batte “Dibu” Martinez. Un gioiello.

"A Napoli ero un napoletano, adoro Diego"

Nonostante la prodezza “maradoniana”, Kvara sfoggia la solita umiltà nelle interviste post gara, dedicando anche un pensiero al Napoli quando gli viene chiesto se sia stato “ispirato” da Diego: “È stato un gol importante, ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Maradona a Napoli era come Dio, io lo adoro: l’ho visto solo nei video ma so quanto sia stato grande. Io a Napoli ero un napoletano e lo adoravo come tutti i napoletani. Il mio un gol alla Diego? È stato molto bello, ma quando segni non importa se è bello o non è bello. Per me giocare a calcio è una gioia”.