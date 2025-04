Il numero uno dell'Uefa a Sky prima della partita degli sloveni del Celje contro la Fiorentina: "È una grande festa per il calcio sloveno. Commisso è un grande appassionato, a volte lo vedo così nervoso che temo per la sua salute. Nuovo format della Champions? Un successo per tutte le competizioni, l'ultima giornata del girone è stata elettrizzante. La Superlega? Non esiste"

"Rocco è un grande appassionato di calcio, lo vedo sempre così nervoso in tribuna che, a volte, temo per la sua salute. L'ho visto due volte in due finali, se battono lo Celje anche stavolta potrebbero arrivare fino in fondo. Vedremo se riusciranno ad alzare la coppa. Ho visto la Fiorentina settimana scorsa ed è davvero una squadra molto buona. Hanno una possibilità".

Quanto è soddisfatto del nuovo format della Champions League?

"Tutti sono super contenti, tranne il solito 1% di critici. L'abbiamo resa più interessante. L'ultima giornata del girone è stata elettrizzante, ogni gol cambiava tutto. Non solo per la Champions, però, è stato un successo anche per Europa League e Conference. Il sistema col girone unico è stato un successo. Tutte hanno avuto possibilità? Certo, lo si vede anche stasera, com'è possibile che lo Celje, una città di 50mila abitanti, sia tra le migliori otto? O basti pensare all'Aston Villa, erano quarant'anni che non arrivava così in alto in una competizione europea".

Questo nuovo format mette la parola fine alla Superlega?

"La Superlega non esiste, l'ultima parola è stata già data tanto tempo fa".