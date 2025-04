Kane: "Dobbiamo credere di poterla ribaltare"

Le dichiarazioni dell'attaccante inglese dopo il ko con l'Inter: "Penso che siamo stati a lungo in controllo, siamo delusi per aver subito gol in quel modo, ci lascia l'amaro in bocca - ha raccontato -. Dobbiamo sempre credere di poter ribaltare il risultato. So che loro alla fine hanno festeggiato come se avessero passato il turno, ma è ancora tutto aperto. Il palo? Non commetto spesso certi errori, ma è la vita di un attaccante. A volte succede"

BAYERN-INTER 1-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE