Il gruppo A si è chiuso con i successi di Lipsia e Psg: i tedeschi, battuto un City già certo del primato del girone, giocheranno il playoff di Europa League. Messi e compagni consolidano il secondo posto con un poker ai danni del Bruges. In corso le partite dei gironi B, C e D: ecco le regole da sapere, i risultati e le classifiche in tempo reale. La Champions League è in diretta su Sky Sport

MILAN-LIVERPOOL 1-1 LIVE - REAL MADRID-INTER 1-0 LIVE