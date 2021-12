6/11

CHI VA AGLI OTTAVI? - Partiamo dalle regole base. Come sempre, si qualificano agli ottavi di finale le prime due di ogni gruppo. Le terze vanno invece in Europa League, a giocare un turno di spareggio con le seconde dei gironi di Europa League per un posto negli ottavi della stessa Europa League.

CHAMPIONS, LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI