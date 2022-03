Lille-Chelsea, dove vedere la partita in tv

Lille e Chelsea si giocano un posto nei quarti di finale di Champions League. Dopo il 2-0 dell'andata per i Blues, i francesi proveranno a ribaltare il risultato nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in programma questa sera allo stadio Pierre Mauroy. Calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno

Il programma degli ottavi di finale di Champions League prosegue con il ritorno della sfida tra Lille e Chelsea. L’andata a Stamford Bridge è finita 2-0 per i Blues grazie alle reti di Havertz e Pulisic. Il periodo difficile fuori dal campo non ha condizionato le prestazioni dei ragazzi di Tuchel: una sola sconfitta nel 2022 (contro il Manchester City in campionato) e terzo posto in Premier League. Situazione diversa per il Lille di Gourvennec che attualmente è al sesto posto senza piazzamento europeo. Una stagione complicata per i campioni in carica della Ligue 1, che sperano nella Champions per salvare il finale.