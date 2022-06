La Uefa ha reso noto le date dei sorteggi per la Champions League 2022-2023. Da quello del turno preliminare, tenutosi oggi, a quello dei quarti e semifinali che sarà invece in data 17 marzo 2023. La fase a gironi del torneo si concluderà a novembre prima della sosta dei campionati per i Campionati del Mondo che si terranno in Qatar