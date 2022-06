Champions League, ecco il sorteggio del 2° turno

6/15 ©IPA/Fotogramma

Il 5 e 12 luglio, invece, si giocherà il primo turno di qualificazione. In fase di sorteggio, le 30 squadre sono state divise in tre gruppi da 10 in base al ranking per coefficenti e ogni gruppo conteneva lo stesso numero di teste di serie e non teste di serie. Saranno sfide al meglio dei 180 minuti con eventuali supplementari e rigori