Notte da dimenticare per Adan. Il portiere dello Sporting è il protagonista in negativo della sfida contro il Marsiglia. Lo spagnolo, che nel 2013-14 giocò un paio di partite con il Cagliari ha prima causato il pari di Alexis Sanchez sbagliando un rinvio e calciando addosso al cileno. Poi ha dato il via anche al gol del 2-1 di Harit con un rinvio sbagliato. E infine si è fatto espellere a seguito di un inutile tentativo di prendere il pallone con le mani fuori area al 23'

