Gol ai Rangers, due all'Ajax nel 6-1, uno agli olandesi anche nel ritorno. Il jolly del Napoli, in realtà, è un Jack, Giacomo Raspadori. Che segna ancora ed eguaglia due grandi ex del pallone azzurro in una curiosa statistica: è il terzo taliano ad aver segnato in tutte le sue prime tre partite in Champions, dopo Del Piero e Ravanelli, entrambi nel 1995. Alex contro Dortmund, Steaua Bucarest e (anche lui) Glasgow Rangers. Per il compagno bianconero Ravanelli (che saltò la prima col Dortmund), reti a Steaua e Glasgow andata e ritorno. "Un sogno, non lo avrei mai immaginato - ha detto proprio Raspadori a Sky sui suoi quattro gol in coppa -. Questo è soprattutto frutto del lavoro della squadra, esprimiamo un calcio di livello molto alto che porta chi sta davanti ad avere maggiori occasioni".