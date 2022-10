Capello: "Buon Milan, ma attenzione al Salisburgo"

Nel video il commento di Fabio Capello dopo il successo 4-0 del Milan sul campo della Dinamo Zagabria: "La squadra mi è piaciuta, dopo che i giocatori hanno trovato le misure come con il Monza. Ma contro il Salisburgo non sarà semplice, loro hanno calciatori di qualità. Sarà fondamentale mantenere l'equilibrio". Ai rossoneri, per la qualificazione agli ottavi, sarà sufficiente un pari nel match in casa contro gli austriaci, in programma il prossimo 2 novembre

