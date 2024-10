I biglietti per Juventus-Manchester City del prossimo 11 dicembre sono già disponibili. Nonostante manchino oltre due mesi al fischio d'inizio del big match in programma nella 6^ giornata di Champions League, infatti, la società bianconera ha dato il via alla vendita dei biglietti, nella quale la prima fase è riservata esclusivamente ai J1897 Member. Terminata questa fase di prelazione, i tagliandi potranno essere acquistati anche dai Black and White e Stadium Member, prima della vendita libera disponibile eventualmente dal 20 novembre. I prezzi vanno dai 60 euro delle curve ai 160 delle tribune per i J1897 Member e dai 69 ai 190 per i Black and White e Stadium Member.