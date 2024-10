Tante goleade, in queste prime partite di Champions League: ma perché? Fabio Caressa ad "After Party - Best of Europe" analizza la situazione: "Alcune squadre hanno capito l'importanza di segnare tanti gol e avere una buona differenza reti, con la nuova formula della Champions. Altre non hanno ancora questa mentalità. Così come è fondamentale giocare tutte le partite fino alla fine: anche un gol in apparenza inutile può essere determinante"