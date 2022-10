C'è anche il Porto tra le squadre già qualificate agli ottavi di Champions League. Dopo aver battuto il Brugge 4-0, la squadra di Sergio Conceição ha seguito in aereo la sfida tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, finita 2-2, e fondamentale in ottica qualificazione. Al triplice fischio, è scattata la festa per il passaggio del turno. Direttamente in alta quota... Guarda il video

CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE GIA' AGLI OTTAVI