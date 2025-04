"Esultare o non esultare?" Questo è il dilemma vissuto da molti giocatori all'idea di segnare un gol contro l'ex squadra. Non ci ha pensato due volte, invece, Benjamin Pavard, autore del del 2-1 in Inter-Bayern (poi decisivo per la qualificazione dei nerazzurri in semifinale). Il francese ha segnato la sua prima rete con la maglia dell'Inter proprio contro la sua ex squadra, con cui ha giocato dal 2019 al 2023. Dopo il gol Pavard ha esultato come se nulla fosse. E il giorno dopo la partita, in un post Instagram, ha pubblicato una sua foto in campo con Lautaro Martinez accompagnata da un breve testo: "Che notte! Segnare il mio primo gol a San Siro è stata una sensazione incredibile. Orgogliosi di questa squadra".