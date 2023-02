Dove vedere PSG-Bayern Monaco

Torna la Champions League con le gare d'andata degli ottavi: il Paris in campo stasera, martedì 14 febbraio alle 21.00, contro il Bayern Monaco. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

I numeri di Paris e Bayern Monaco

Il Paris ha affrontato il Bayern Monaco in 11 precedenti, tutti in Champions League. Bilancio quasi in equilibrio con sei successi per il PSG e cinque per il Bayern; entrambe le squadre hanno segnato lo stesso numero di gol (15 ciascuna). Il PSG ha perso solo una delle cinque partite casalinghe contro il Bayern Monaco in Champions, proprio la più recente (0-1 nell'aprile 2021), dopo aver vinto le prime quattro. Tra le squadre che hanno affrontato il Bayern Monaco almeno 10 volte in Champions League, il Paris è quella con la più alta percentuale di vittorie contro i tedeschi (55% - 6/11). Il Bayern Monaco ha vinto tutte e sei le partite giocate finora in questa Champions League, segnando 18 gol e subendone solo due. L'unica precedente occasione in cui ha vinto le prime sette gare di una stagione di Champions League è stata nel 2019-20, quando ha registrato il 100% di successi. Tra tutte le squadre che hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta di questa Champions, il PSG è l'unica a non aver registrato alcun clean sheet finora. L'ultimo è arrivato contro il Real Madrid (1-0) nell'andata degli ottavi di finale della scorsa edizione. La curiosità: Lionel Messi è il giocatore che ha preso parte a più conclusioni dopo un movimento palla al piede (di almeno 5 metri) in questa edizione della Champions League (14: sei conclusioni e otto occasioni create).