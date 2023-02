Il capitano del Napoli, autore del raddoppio a Francoforte, si gode l'ennesima vittoria ma tiene i piedi per terra: "Il primo obiettivo è arrivare ai quarti, poi si vedrà - le sue parole a Sky Sport -, mentre in campionato sappiamo che mancano ancora tante partite". E sul gol ha aggiunto: "È la seconda volta che segno, è una cosa strana. Ho visto lo spazio e mi sono inserito, è stata una bella giocata di tutti"

Il Napoli non si ferma più e aggiunge un'altra prestazione meravigliosa alla sua stagione, vincendo 2-0 a Francoforte nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Un risultato che poteva anche essere più largo, come spiegato da Di Lorenzo nell'intervista post partita a Sky Sport: "Forse qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio – ha spiegato il capitano degli azzurri, confermando l’analisi di Fabio Capello -, però siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile contro una squadra importante, fisica. Bravi tutti. C’è stato un inizio contratto, forse anche per merito loro che sono una buona squadra che attacca la profondità con il loro attaccante, poi sono stati bravi Kim e Rrahmani a prendere le misure e davanti a coprire sempre la palla con il pressing, con la linea potevamo stare più alti. Erano abbastanza chiusi dietro, quindi dovevamo stare attenti alle loro ripartenze. Poi siamo usciti alla distanza, col nostro palleggio e la nostra qualità, è una bella vittoria”.

"Scudetto grande opportunità, in Champions l'obiettivo sono i quarti"

A proposito di ambizioni stagionali Di Lorenzo ha le idee chiare: "In campionato sappiamo che abbiamo una grandissima opportunità, ma la squadra sa che mancano tante partite e nel calcio può succedere di tutto - ha detto -. Abbiamo dimostrato che, nonostante i punti di vantaggio, affrontiamo ogni partita come se fosse una finale e questo significa che siamo un gruppo serio. In Champions invece il primo obiettivo è arrivare ai quarti, dove il Napoli non ci è mai arrivato, poi pensiamo partita per partita e ci godiamo queste notti".

"Il gol? Sono movimenti che proviamo"

Il 2-0 contro l'Eintracht lo ha firmato proprio il terzino del Napoli: “Quest’anno è la seconda volta che segno in Champions, mi sembra un po’ strano – ha scherzato -. Al di là di tutto sono contento per la squadra perché è un grande risultato in una partita di cui abbiamo capito da subito l’importanza. Lo si percepiva nello spogliatoio, c’era grande attenzione da parte di tutti. Ho visto lo spazio e ho provato a inserirmi, poi è stato bravo Kvara a trovarmi con questo colpo d’attacco. Sono movimenti che proviamo, ci scambiamo spesso di posizione, in questo caso Anguissa era venuto basso e quindi ho avuto l’opportunità di inserirmi all’interno ed è andata bene. È stata una bella giocata da parte di tutti".