Capello: "Un Napoli così, gioia d'ogni allenatore"

Dopo la vittoria di Francoforte, l’analisi di Capello sull’atteggiamento perfetto della squadra di Spalletti: “In ogni situazione i giocatori sono concentrati, la squadra ha voglia di fare e non ha bisogno di stimoli. Da Osimhen che non vuole uscire alla determinazione di chi entra: è la felicità di ogni allenatore. Tutti vogliono entrare per far meglio di chi hanno sostituito ed essere protagonisti della festa”