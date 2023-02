Il Napoli in campo stasera per l'andata degli ottavi di Champions League: appuntamento alle 21.00 con la gara in casa dell'Eintracht Francoforte. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Eintracht Francoforte e Napoli

Questo sarà il terzo incontro tra Eintracht Francoforte e Napoli, con la formazione tedesca che ha vinto le due precedenti sfide, agli ottavi di finale della Coppa UEFA 1994-95 (1-0 in casa e fuori). L'Eintracht Francoforte ha perso solo due delle sue 11 sfide contro avversarie italiane (6 vittorie, 3 pareggi), rimanendo imbattuto in tutte le ultime quattro (3 vittorie, un pareggio). L'ultima squadra italiana a batterlo è stata il Palermo nell'ottobre 2006 (2-1 nella fase a gironi della Coppa UEFA). Il Napoli ha vinto le ultime due trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee, battendo il Wolfsburg 4-1 nell'aprile 2015 e il Lipsia 2-0 nel febbraio 2018. Prima di questa serie, il Napoli non era mai riuscito a vincere nelle prime 10 trasferte contro squadre tedesche (5 pareggi, 5 sconfitte). L'Eintracht Francoforte sarà l'undicesima diversa squadra tedesca a giocare nella fase a eliminazione diretta della Champions League, così da rendere la Germania l'unica nazione ad aver portato più di dieci squadre in questa fase della competizione (Spagna attualmente a 10). Il Napoli ha segnato 20 gol finora in questa Champions League, più di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi di questa stagione. In particolare, l’attuale media di 3,3 gol a partita della squadra di Spalletti è la più alta per un qualsiasi allenatore che abbia guidato una squadra in Champions League per più di cinque partite. La curiosità: tre diversi giocatori del Napoli hanno partecipato ad almeno 5 gol in questa Champions League: Giacomo Raspadori (4 gol, 2 assist), Piotr Zielinski (3 gol, 2 assist) e Khvicha Kvaratskhelia (2 gol, 3 assist). Nessun’altra squadra nella fase a gironi di questa stagione può vantare altrettanti giocatori con almeno cinque coinvolgimenti in rete.