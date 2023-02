Eintracht-Napoli, la notte dei 'Supereroi' su Sky

E' il brano 'Supereroi' (Warner Music Italy), arrivato terzo al Festival di Sanremo, la colonna sonora delle notti di Champions League su Sky Sport. La canzone di Mr. Rain- rivelazione indiscussa del Festival e che sta scalando tutte le classifiche- per accompagnare il Napoli, impegnato in trasferta a Francoforte contro l’Eintracht: martedì 21 febbraio dalle 20 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

