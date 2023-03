Una grande notte di Champions per i rossoneri e non solo dal punto di vista sportivo: anche le casse del club sorridono dopo il passaggio ai quarti di finale visto che aver battuto il Tottenham vale 10.6 milioni di euro. In totale, l’incasso stimato da parte dei campioni d’Italia nella competizione europea più prestigiosa è di 71.4 milioni di euro: denaro che tornerà certamente utile in sede di mercato e di rinnovi

TOTTENHAM-MILAN: GLI HIGHLIGHTS