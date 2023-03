Dove vedere Manchester City-Lipsia

Martedì 14 marzo alle 21.00 in campo Manchester City e Lipsia per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match da seguire live su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

I numeri di Manchester City e Lipsia

Dopo aver vinto nove partite di fila in Champions League contro avversarie tedesche, il Manchester City ha vinto solo una delle successive quattro sfide (2 pareggi, una sconfitta), con l'unica sconfitta in questa serie arrivata proprio contro il Lipsia la scorsa stagione. Dopo aver vinto in casa del Tottenham negli ottavi di finale della Champions League 2019-20, il Lipsia ha perso tutte le successive tre trasferte contro squadre inglesi nella competizione, subendo 13 gol (4,3 a partita). Il Man City ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di Champions League contro squadre tedesche, segnando almeno due gol a partita. L'ultima squadra tedesca a vincere in casa del City nella competizione è stato il Bayern Monaco guidato da Pep Guardiola nel 2013-14. Il Lipsia non perde da cinque partite in Champions League (4 vittorie, 1 pareggio), la sua più lunga serie di imbattibilità nella competizione da una di sette gare di fila nel 2019-20, quando raggiunse la semifinale. Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 23 partite casalinghe di Champions League, vincendone 21. Se dovesse evitare la sconfitta, eguaglierebbe il record dell'Arsenal della più lunga serie di imbattibilità casalinga per un club inglese in Champions League (24 partite di fila tra settembre 2004 e aprile 2009). Erling Haaland del Man City ha segnato 17 gol in 11 presenze casalinghe in Champions League, segnando almeno due reti in sette di queste partite. Il norvegese ha una media di un gol ogni 49 minuti in queste gare.