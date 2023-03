L'allenatore dell'Inter analizza la gara di Oporto e il passaggio ai quarti di finale di Champions: "I ragazzi sono stati magnifici, ora voglio godermi questo momento senza polemiche ma al momento giusto parlerò. I tifosi devono essere orgogliosi. Voglio dedicare questa vittoria ai tifosi rimasti fuori dallo stadio". Calhanoglu: "Questa qualificazione ci dà grandi motivazioni". Mkhitaryan: "Sognare è possibile". Darmian: "Battaglieremo contro chiunque ci capiterà". Condividi

C'è grande soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio di Oporto che è valso il passaggio ai quarti di finale di Champions League: "Sono molto molto contento, onore a questi ragazzi che hanno tirato fuori energie che non sapevo avessero - dice - Abbiamo avuto tanti problemi, i ragazzi sono stati compatti e uniti, c'è stato un recupero eccessivo in questa partita ma mi sembra che abbiamo rischiato poco e niente, ero fiducioso perché siamo sempre stati in partita in uno stadio caldo e intenso. I ragazzi sono stati magnifici, abbiamo fatto un pezzo di storia". Una risposta alle critiche degli ultimi giorni specialmente dopo la sconfitta contro lo Spezia: "Rispondo che sono molto contento di ciò che stiamo facendo, in questi 18 mesi questi ragazzi mi hanno regalato trofei e cose inaspettate che mancavano a un club come l'Inter - prosegue - Voglio godermi questo momento senza polemiche, io so che sono venuto qui due anni fa, il motivo e come l'ho fatto e mi sto godendo il momento. Lo scudetto vinto ha provocato qualche problemino a livello economico: negli ultimi 18 mesi questa squadra ha vinto trofei ed è entrata ai quarti di Champions. E' facile parlare di Simone Inzaghi perché forse l'educazione e l'intelligenza vengono confuse nella vita. Al momento giusto parlerò, lo devo a me stesso e ai miei familiari. Adesso penseremo al campionato, alla Coppa Italia, ci sono tante gare, dobbiamo recuperare energie e giocatori, però è una grande serata. I tifosi devono essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, quest'anno ci siamo migliorati, poi vedremo ciò che succederà. Voglio dedicare questo successo ai tifosi che sono rimasti fuori dallo stadio. Le squadre rimaste sono fortissime e le affronteremo con grande entusiasmo".

Calhanoglu: "Qualificazione che ci dà grandi motivazioni" vedi anche Porto-Inter 0-0, gli highlights Uomo della partita scelto dalla Uefa, Hakan Calhanoglu commenta a caldo le emozioni ddel passaggio del turno: "Non so cosa dire, ci sono tante emozioni, adesso siamo orgogliosi, abbiamo fatto bene oggi, abbiamo sbagliato qualcosa ma abbiamo fatto un gran lavoro in difesa e non è stato facile - dice - Però complimenti ai miei compagni per il grande lavoro che hanno fatto. In Champions può succedere di tutto, questo passaggio ci dà motivazioni per rialzarci dopo la sconfitta con lo Spezia, oggi non abbiamo segnato ma siamo passati".

Mkhitaryan: "Vincere la Champions? Si può sempre sognare" approfondimento Porto-Inter 0-0, le pagelle Un altro degli uomini chiave nel pari di Oporto è stato Heinrikh Mkhitaryan: "Sapevamo che sarebbe stata una gara durissima e di sofferenza, voglio fare i complimenti ai miei compagni, abbiamo lottato e sofferto e siamo stati ripagati - spiega - E' ciò che sempre proviamo a fare e qualche volta non ci riusciamo, stasera è stata una grande partita ma non dobbiamo aspettare solo queste grandi partite ma anche nelle altre dobbiamo giocare così. Speriamo che questa vittoria ci dia una grande fiducia per le prossime. Vincere la Champions? Si può sempre sognare, anche noi vogliamo fare il massimo, è una bella opportunità, penso che non dobbiamo dimenticare di giocare con la testa perché quelle che verranno saranno altre due gare difficilissime perché sono rimaste tutte grandi squadre".