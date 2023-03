Il legame tra i due si instaura a partire dalle parole di ammirazione che Kvara, poche settimane dopo il suo arrivo in Italia, rivolge a Guti: " Il mio primo amore calcistico è stato lui - disse in un'intervista al Corriere dello Sport -. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome". Dichiarazioni che sono tornate in auge dopo l'andata degli ottavi di Champions tra Eintracht e Napoli, con il georgiano autore di un meraviglioso assist di tacco per il raddoppio di Di Lorenzo che tanto ha ricordato El Tacon de Dios (titolo in prima pagina usato da Marca all'epoca) realizzato da Guti al Riazor nel 2010.

Il giornalista spagnolo non ha desistito e, una volta parlato con i responsabili della sicurezza, è riuscito nel suo intento: ha incontrato Kvaratskhelia dopo l'allenamento del Napoli e ha regalato la maglia di Guti all'attaccante di Spalletti. "Per Khvicha - si legge nella dedica -. Grazie per esserti innamorato del mio calcio, il tuo farà innamorare tanti bambini". Emozionato, Kvara ha risposto: "Non so che dire. Grazie, per me è importante perché è un sogno che ho realizzato". Ma non è l'unico regalo preparato per il georgiano: in un secondo momento, infatti, Nico Rodriguez è tornato sui suoi passi per consegnare anche una lettera, scritta personalmente da Guti al talento classe 2001: "Spero che la maglia ti sia piaciuta e che i tuoi sogni si realizzino - recita il testo -. Ti aspetto a Madrid. Un abbraccio, spero di vederti presto". E a quel punto Kvara ha svelato di avere anche lui un regalo pronto per l'ex galacticos: "Glielo manderò presto - ha concluso -. Sei una leggenda del calcio".