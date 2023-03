I PREMIATI

Quali sono stati i migliori in campo in ogni partita della Champions League 2022/23? Ripercorriamo tutti gli MVP della competizione (stabiliti dalla Uefa) partendo dagli ottavi fino all'intera fase a gironi. Calhanoglu è il migliore col Porto all'andata e anche al ritorno: è il terzo premio per lui. Solo uno ha fatto meglio… (la classifica nell'ultima foto) GUARDA TUTTI I GOL DI CHAMPIONS