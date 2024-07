Sarà Sandro Scharer l’arbitro di Real Madrid-Atalanta, finale di Supercoppa Uefa in programma il prossimo 14 agosto allo stadio Nazionale di Varsavia, in polonia alle ore 21.00. Il 36enne è arbitro internazionale dal 2015 e nella sua carriera ha diretto finora 86 partite Uefa. Ha inoltre diretto anche due partite della fase a gironi di Euro 2024, oltre ad aver anche arbitrato una partita a eliminazione diretta in Europa League e in Conference League nel corso della passata stagione. Nella terna arbitrale, ci saranno sei dei sette membri che hanno fatto parte all’Europeo. Sarà assistito dai colleghi arbitri svizzeri Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre Mykola Balakin sarà quarto ufficiale. Al VAR Bastian Dankert, con Fedayi San e Christian Dingert assistenti.