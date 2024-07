Dopo la storica vittoria dell'Europa League, l'Atalanta affronterà il Real Madrid, vincitore della Champions League, il prossimo 14 agosto a Varsavia con diretta su Sky Sport. Il club bergamasco ha comunicato tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti

Real Madrid, vincitore della Champions League, e Atalanta, vincitrice dell'Europa League, si affronteranno il prossimo 14 agosto alle 21 a Varsavia per la finale di Supercoppa Europea. Per i tifosi che vorranno assistere all'evento è stato proprio il club bergamasco a dare tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti.