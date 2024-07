Giornata storica per il Real Madrid, che davanti a 75mila spettatori al Bernabeu ha presentato ufficialmente Kylian Mbappé. Reduce dall'Europeo con la Francia, il nuovo colpo di mercato non dovrebbe aggregarsi alla tournée negli Stati Uniti e potrebbe debuttare coi Blancos nella Supercoppa europea contro l'Atalanta. Appuntamento a Varsavia il 14 agosto, sfida alle 21 in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Una presentazione "galactica" per uno storico colpo di mercato. È stata la giornata di Kylian Mbappé al Real Madrid , un evento show davanti a 75mila spettatori al Bernabeu. Si è avverato il sogno dell'attaccante francese, tifoso dei Blancos già da bambino prima della firma ufficiale col club di Florentino Perez. Il countdown per l'attesa dei tifosi è finito, ma ora ne inizia un altro: quando debutterà ufficialmente col Real? Ne ha parlato lo stesso Mbappé durante la conferenza di presentazione: "Sono a disposizione dello staff medico, ora farò qualche giorno di vacanza e tornerò per la preparazione. La tournée in America (31 luglio col Milan, 3 agosto contro il Barcellona e Chelsea il 6, ndr) ? Vedremo con l'allenatore: se vogliono che vada, andrò . Se mi opererò al naso e giocherò la Supercoppa europea? Abbiamo parlato con lo staff medico, aspettiamo i risultati per capire quale può essere il percorso giusto. Spero di giocare la Supercoppa, ma dipende dall'allenatore . Sicuramente mi farò trovare pronto, sarebbe il mio debutto con un titolo in palio. Ma la decisione spetta all'allenatore...". E se fosse il 14 agosto la data dell'esordio ufficiale di Mbappé coi Blancos, Kylian affronterebbe una squadra italiana in una serata speciale .

E da settembre prenderà il via la Champions League 2024/25, competizione dal nuovo format da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Come cambierà rispetto al passato? Dimenticate la fase a gironi con otto gruppi e 32 club: ci sarà una classifica unica da 36 squadre. Nella prima fase, ogni squadra verrà sorteggiata con otto avversarie (due per ogni fascia di ranking) disputando quattro gare in casa e altrettante in trasferta. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi, quelle della nona alla ventiquattresima posizione accedono ai playoff in sfide di andata e ritorno: in palio gli ultimi otto posti necessari per il tabellone. E le squadre piazzate dalla venticinquesima alla trentaseiesima posizione sono eliminate da tutte le competizioni Uefa. A questo punto si passerà alla fase a eliminazione diretta con un tabellone tennistico, dove gli accoppiamenti saranno stabiliti dalla classifica precedente. Si procederà con sfide di andata e ritorno fino alla finalissima del 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.