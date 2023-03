L'allenatore del Real Madrid, ex di Milan e Napoli, sul sorteggio dei quarti di Champions, con ben tre italiane nell'urna: "Se pescassimo il Milan sarebbe molto emozionante. L’ideale sarebbe incontrarsi in finale a Istanbul, ma la strada è lunga. Come vivrei un derby con l’Inter? lo vedo dalla parte del Real Madrid. Il Napoli sta andando molto bene, in campionato è indirizzato e può concentrarsi sulla Champions dove sarà una squadra pericolosa"