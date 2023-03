A Nyon sorteggiati quarti di finale e semifinali di Champions League. Sarà derby italiano fra Milan e Napoli, per l'Inter invece c'è il Benfica. Le italiane tutte nella stessa parte del tabellone: dunque possibile altro derby (italiano o di Milano) in semifinale mentre sarà impossibile avere una finale tutta italiana. I commenti in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

