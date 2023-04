Dopo il parziale turnover di Salerno Inzaghi schiera dal 1' Bastoni, Brozovic e Dimarco. Due i dubbi per l'allenatore nerazzurro: chi scegliere in attacco tra Dzeko (favorito) e Lukaku in coppia con Lautaro. Vivo anche il ballottaggio Dumfries-D'Ambrosio: nel caso giochi l'italiano, Darmian agirebbe come esterno di centrocampo. Schmidt ha problemi in difesa con la squalifica di Otamendi, l'infortunio di Bah e la condizione non perfetta di Grimaldo. Ecco le probabili scelte dei due allenatori