Aston Villa-Psg, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta rimediata al Parco dei Principi per 3-1, adesso l'Aston Villa per conquistare l'accesso alle semifinali di Champions League avrà bisogno di una gara perfetta. Ballottaggio tra Ramsey e Rashford, davanti dovrebbe giocare Watkins. Nel Psg in campo il tridente che sta facendo sognare i francesi: Barcola (favorito su Douè), Dembélé e Kvaratskhelia. Dopo la squalifica, in difesa dovrebbe tornare Marquinhos

CHAMPIONS LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS