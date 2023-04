Lukaku, gol e doppia esultanza: il significato

Con quel calcio di rigore trasformato all'82', Romelu Lukaku ha chiuso la partita contro il Benfica, vinta dai nerazzurri in trasferta per 2-0. "E' un risultato molto importante per noi, sappiamo che il Benfica è un’ottima squadra che gioca ad alta intensità, era fondamentale tenere il possesso palla e non perderla nelle zone centrali. Oggi Brozovic ha aiutato la squadra in questo aspetto del gioco. Barella ha segnato una rete importantissima, avevamo altre occasioni per chiuderla", ha dichiarato il belga a Sky Sport. Qualificazione in pugno? "Abbiamo una gara di ritorno da giocare. Io la vedo come la fine di un primo tempo, dobbiamo rimanere concentrati. Serve fare bene anche in campionato".