Allenamento a Castel Volturno per la squadra. Presente e tra i più attivi Osimhen, tornato per 17 minuti in campionato con una traversa colpita con il Verona: il nigeriano, 4 gol in Champions, è sempre stato assente per infortunio nei 3 scontri stagionali col Milan. Al posto dello squalificato Kim gioca Juan Jesus. Mario Rui in vantaggio su Olivera a sinistra. A centrocampo con Lobotka e Zielinski ballottaggio Ndombele-Elmas, con il francese favorito. Davanti Osimhen con Kvaratskhelia e Lozano favorito su Politano