L'ALTRO GP

Parata di VIP al GP di Monte Carlo. Da Neymar (la cui presenza ha fatto un po' discutere in Francia, visto che è coincisa con l'assenza dai festeggiamenti del Psg per il titolo) a Briatore, passando per Quartararo, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. I mondi di sport, cinema e moda si uniscono tutti insieme per l'appuntamento più glamour della stagione. Oggi la gara diretta alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP MONACO, LA DIRETTA DELLA GARA