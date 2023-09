Maignan, 5 mesi out per infortunio nel 2022/2023

Il nuovo infortunio di ‘Magic Mike’ preoccupa il Milan, soprattutto pensando a quanto sono mancate le sue parate un anno fa, quando il portiere francese restò out quasi cinque mesi. Maignan infatti si infortunò in nazionale nel corso di una gara tra Francia e Austria, quasi esattamente un anno fa visto che era il 22 settembre del 2022. Un infortunio al polpaccio che sembrava poter essere risolto in un mese. Invece Maignan, quando pareva pronto a rientrare, a ottobre, si fermò di nuovo: lesione al muscolo soleo”. Problema che è costato al portiere francese il mondiale in Qatar, saltato come buona parte della scorsa stagione. Maignan tornò infatti in campo con il Milan il 26 febbraio contro l’Atalanta. In totale un anno fa il Milan fu costretto a fare a meno diel suo portiere titolare per 16 gare di campionato, 5 di Champions (ritornò per il ritorno degli ottavi con il Tottenham) e per la finale di Supercoppa Italiana di gennaio persa con l’Inter. Al suo posto venne promosso titolare Tatarusanu. Adesso toccherà a Sportiello, ma il Milan si augura di dover fare a meno di Maignan per molto meno di un anno fa.