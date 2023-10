Troppe occasioni fallite e tanti rimpianti per l'allenatore del Milan dopo lo 0-0 con il Borussia Dortmund: "Dobbiamo essere più cinici e più precisi sotto porta. Ci spiace, ma guardiamo avanti con fiducia. Problema del gol? Portiamo avanti le nostre idee in Italia e in Europa, ma in Champions il ritmo e l'intensità si alzano. Il nostro girone è il più difficile, il doppio confronto col Psg sarà molto importante"

Alla fine, sono i rimpianti a prevalere: ancora uno 0-0 , ancora una partita in cui il Milan crea tanto ma non concretizza , sbagliando troppo. “Delusione? Volevamo vincere perché alla prima partita non ci siamo riusciti e lo meritavamo”, commenta Stefano Pioli subito dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. “Conoscevamo le difficoltà della partita e le abbiamo incontrate: nel primo tempo ci è mancata anche un po’ di pulizia tecnica, ma nel secondo abbiamo avuto occasioni importati ed è stato un peccato. Le migliori occasioni le abbiamo avute noi. Ci spiace, ma guardiamo avanti con fiducia. I rimpianti ci sono: dobbiamo migliorare quelle situazioni che in Champions non ci vedono ancora cinici".

"Doppio confronto col Psg fondamentale"

"Se ci mancano i gol?", continua Pioli. "Ci manca la precisione sotto porta ed l’efficacia nell’area avversaria, perché abbiamo creato occasioni in cui bastava poco per sbloccare la partita. Il Milan porta avanti le sue idee con le sue caratteristiche in Italia e in Europa. In questa competizione si alza il ritmo e si alza anche l'intensità di gioco. Oggi abbiamo giocato con una squadra molto forte e tosta, con grande esperienza in Champions, ma abbiamo fatto bene sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sapevamo che era un girone complicato, lo viviamo sapendo che non si può sbagliare un colpo perché il livello di qualità e prestigio dei club nel nostro girone è più alto che negli altri. Il doppio confronto col Psg sarà molto, molto importante".