Luis Enrique: "Milan meglio di noi per 25'"

Con grande onestà ma anche con felicità per la vittoria sul Milan, Luis Enrique commenta il 3-0 del Parco dei Principi: "Quello che mi è piaciuto di più è il risultato, il Milan ha fatto meglio di noi nei primi 20/25 minuti pressando alto e mettendoci in difficoltà". Ancora una volta per il Paris Saint Germain è stato determinante Mbappé che ha sbloccato la gara e ha costantemente messo in apprensione la retroguardia rossonera con le sue accelerazioni: "Mbappé gioca bene anche senza allenatore, basta guardare i suoi numeri in ogni stagione".