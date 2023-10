I rossoneri escono ridimensionati dalla trasferta di Parigi, restano a secco di gol in Champions e dopo due pari incassano la prima sconfitta. Il PSG gioca una gara solida in difesa e cinica in avanti. Dopo i tentativi di Pulisic e Leao, Mbappé firma il vantaggio. Nella ripresa gol annullato a Dembelé, Kolo Muani però raddoppia poco dopo. Nel finale arriva anche il terzo gol di Kang In

PAGELLE