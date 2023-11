Dove vedere Lazio-Feyenoord

Per la quarta giornata della Champions League, Lazio in campo stasera all'Olimpico contro il Feyenoord, partita da seguire in diretta alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Feyenoord, valida per la 4^ giornata di Champions League, si gioca oggi, martedì 7 novembre alle ore 21 live su Sky . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Nando Orsi, a bordocampo Giovanni Guardalà e Matteo Petrucci. Diretta Gol con Davide Polizzi. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Mario Giunta per le news

I numeri di Lazio e Feyenoord

La Lazio ha vinto solo uno dei cinque incontri europei con il Feyenoord (1 pareggio, 3 sconfitte), il successo è però arrivato nell’ultimo confrontro in casa dei biancocelesti: 4-2 nella scorsa stagione di Europa League. Dopo aver vinto 2-1 in casa della Lazio nel febbraio 2000 e 1-0 in casa dell'Inter nell'aprile 2002, il Feyenoord non ha più ottenuto alcun successo nelle ultime cinque trasferte contro squadre italiane in competizioni europee (1 pari, 4 sconfitte). La scorsa stagione, infatti, ha perso entrambe le gare disputate a Roma in Europa League (2-4 contro la Lazio, 1-4 contro la Roma). La Lazio ha sempre subito gol nelle ultime 22 partite di Champions League: è la striscia aperta più lunga tra le squadre che partecipano a questa edizione del torneo. Il Feyenoord ha perso ciascuna delle ultime sei trasferte di Champions League, con un punteggio complessivo di 4-14. Nel complesso ha vinto solo tre delle 19 trasferte nella competizione (5 pareggi, 11 sconfitte); l'ultima vittoria fuori casa è arrivata contro il Newcastle nel settembre 2002. La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime tre partite casalinghe di Champions League (2 pari, una sconfitta), pareggiando quella più recente 1-1 contro l'Atlético Madrid (pareggio firmato dal portiere Ivan Provedel). In più, nelle ultime nove partite casalinghe della Lazio nella competizione entrambe le squadre hanno sempre segnato (16 reti dei biancocelesti, 15 contro). Il Feyenoord ha vinto tre delle ultime quattro partite di Champions League (una sconfitta), dopo che in tutte le 20 precedenti gare nel torneo aveva ottenuto due successi (6 pari, 12 sconfitte). Il club di Rotterdam potrebbe vincere tre gare di una singola fase a gironi nel torneo per la prima volta dal 1997-98.