Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Mercoledì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 21.00, Real Madrid-Arsenal su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giovanni Guardalà. Mercoledì, alle 21.00, anche Inter-Bayern Monaco: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.