Champions League

Con Osimhen ancora out per infortunio, ci sarà di nuovo Raspadori al centro dell’attacco del Napoli. In difesa solito ballottaggio tra Mario Rui e Olivera sull’out di sinistra, con il portoghese favorito. Al centro rientra Natan dopo il turno di squalifica in campionato. Il match contro l’Union Berlino è in diretta alle 18.45 Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA’