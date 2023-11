Garcia: "Non si può prendere un gol così"

Un punto al 'Maradona' per il Napoli, frenato dall'Union Berlino sulla strada degli ottavi di finale. L'analisi di Rudi Garcia: "Ci è mancato il 2° gol, la loro ripartenza del pareggio diventa una lezione per il futuro". Sui pochi clean sheet in stagione: "Ci stiamo lavorando, è una questione di equilibrio". E sul tabù di vittorie in casa: "Si concluderà domenica contro l'Empoli" PAGELLE - CLASSIFICHE - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Il Napoli domina, colleziona chance ma raccoglie solo un punto al 'Maradona' contro l'Union Berlino in crisi. Finisce 1-1 con un gol per tempo e diversi rimpianti: al gol di Politano risponde quello di Fofana, pareggio che non cambia le ambizioni di passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions. Un obiettivo a portata di mano della squadra di Rudi Garcia, che ha analizzato il match a Sky: "Meritavamo di vincere, abbiamo fatto quasi la gara giusta. Ci è mancato il 2° gol, ma quando giochi contro una squadra di contropiede non puoi prendere una ripartenza del genere su un corner a favore. Se c’è una cosa negativa stasera è proprio il pareggio. Come è andata? Di solito siamo in tre dietro, ma quando stiamo vincendo siamo in quattro. Il corner forse è stato calciato velocemente, quindi non ci siamo posizionati correttamente. Diventa una lezione per il futuro". È mancata la cattiveria nel chiuderla? "Ho visto il Napoli che ci ha provato in tutti i modi per segnare il 2° gol. Problema di finalizzazione o ultimo passaggio, ma non ho nulla da rimproverare se non la ripartenza del pareggio".

"Il tabù Maradona si concluderà domenica" Un Napoli che segna con tanti giocatori, ma ha raccolto solo 5 cleah sheet in 16 gare stagionali: "È più facile quando raddoppi e metti almeno due gol tra te e l’avversario, ma stiamo lavorando sul non subire gol soprattutto in casa. Dobbiamo essere in grado di finire le partite senza concedere reti. È una questione di equilibrio e campo. Stasera ci è costato tanto". Osimhen non era in campo ma in tribuna: "Vogliamo averlo pronto per l’Atalanta", ha detto Garcia che si è soffermato anche sul tabù Maradona dove il Napoli non vince da settembre. "Si concluderà domenica. Ora vogliamo recuperare, domenica dobbiamo continuare a vincere in campionato per continuare a guardare in alto".

Politano e Di Lorenzo: "Vantaggio da gestire meglio" L'analisi di Matteo Politano, migliore in campo e autore del provvisorio 1-0: "Difficile da spiegare quanto è successo ed è inspiegabile prendere un gol del genere. Eravamo in vantaggio, loro non avevano avuto occasioni. Siamo dispiaciuti, ora giù la testa e lavorare. Il discorso qualificazione resta apertissimo, dovremo farcela assolutamente. La mia stagione? Sento fiducia del mister, spero di ripagarla con gol e assist". Dello stesso avviso il capitano Giovanni Di Lorenzo: "Dovevamo gestire meglio il vantaggio. Ci portiamo a casa un pareggio, la vittoria era meritata ma faremo di tutto per qualificarci. Buona partita oggi, dovevamo gestire meglio ed essere più concreti. Il pareggio proprio non ci sta".

Raspadori: "Abbiamo pagato errori tecnici" Non ha segnato invece Giacomo Raspadori, che ha parlato del match: "Bella partita nostra, avremmo dovuto avere almeno due gol in vantaggio. Gol subito un grave errore, siamo mancati nella fase finale dell’azione con troppa poca precisione. Dobbiamo rimproverarci come abbiamo subito gol e come non ne abbiamo segnati altri. È capitato anche in altre partite che ci è mancata la continuità nei 90 minuti nel tenere la gara e chiuderla. Stasera abbiamo cercato di chiuderla con ferocia, paghiamo errori tecnici".